Администрация Сургута передумала сохранять зеленую зону в 30 мкр города

Администарция Сургута не будет сохранять зеленые насаждения в 30 микрорайоне города (неподалеку от дома №39 по Пролетарскому проспекту).

Об этом чиновники сообщили на запрос сургутянки Юлии Щаповой, попросившей сохранить "кедрач и лиственницы": "К сожалению, постановление администрации города о проекте планировки и межевания территории 30 микрорайона, в котором говорилось о сохранении зеленых насаждений, на сегодняшний день признано утратившим силу. Эта территория предоставлена застройщику "Югорское управление Инвестиционно-Строительными Проектами" для комплексного освоения".

В 2017 году Роман Богач, возглавлявший в то время управление по природопользованию и экологиии, отмечал, что деревья не вырубят, так как в микрорайоне предусмотрено создание "зоны озелененной территории общего пользования 7 335 кв м для отдыха жителей микрорайона".