Налоговая Сургута приглашает на дни открытых дверей

Налоговая Сургута приглашает горожан на дни открытых дверей, который пройдут 4, 5, 25 и 26 апреля с 9 до 20 часов.
В эти дни сургутяне смогут получить ответы на вопросы:
- о наличии или отсутствии обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация»;
- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц»;
- и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.
Зачем в Сургут приезжали башкирские гости из Челябинска? // ONLINE 17 июня в 9.30