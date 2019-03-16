Налоговая Сургута приглашает на дни открытых дверей

Как в Сургуте тротуар перегораживают остановочным павильоном // ФОТО

Транзитным пешеходам и велосипедистам нужно обходить остановку через посадочную площадку. А в случае, если происходит посадка-высадка пассажиров автобуса, то нужно еще остановиться и подождать.