Полицейские рекомендуют до сезонного наплыва граждан решить вопросы в сфере миграции

Для сокращения времени ожидания в очереди полицейские рекомендуют обратиться за оказанием услуг в сфере миграции до "сезонного наплыва" граждан, который начинаеся с мая по август месяц.

Страж правопорядка напоминают, что прием для оказания услуг в сфере миграции осуществляется по предварительной записи через портал госусулуг, при личном обращении в подразделение по вопросам миграции, по предварительной записи через терминалы, а также через МКУ «МФЦ» и паспортные столы.