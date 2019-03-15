В Сургутской окружной больнице произошло короткое замыкание

В Сургутской окружной клинической больнице произошло кроткое замыкание. Сообщения о пожаре в приемном отделении лечебного учреждения, появившиеся в соцсетях, опровергла пресс-служба клиники.

«В больнице произошло короткое замыкание. Возгорания не было. Все экстренные службы на месте», — заявила в разговоре с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС специалист по связям с общественностью СОКБ.

Отметим, ранее в гором сообществе в «ВКонтакте» появилась информация о пожаре, причиной которого называли вспыхнувшую обшивку потолка.