В Сургутской окружной больнице произошло короткое замыкание

В Сургутской окружной клинической больнице произошло кроткое замыкание. Сообщения о пожаре в приемном отделении лечебного учреждения, появившиеся в соцсетях, опровергла пресс-служба клиники.
«В больнице произошло короткое замыкание. Возгорания не было. Все экстренные службы на месте», — заявила в разговоре с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС специалист по связям с общественностью СОКБ.
Отметим, ранее в гором сообществе в «ВКонтакте» появилась информация о пожаре, причиной которого называли вспыхнувшую обшивку потолка.
Программы для предпенсионеров. Директор Сургутского Центра занятости населения Ирина Мочалова // ONLINE 18 марта в 11.00