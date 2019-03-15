​В Сургуте введен режим повышенной готовности. Погода в округе станет еще хуже

В Югре прогнозируется ухудшение погоды: ветер усилится до 26 метров в секунду. «Наиболее неблагоприятная погода ожидается в центральных и западных районах округа: Октябрьском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском», — сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

В Сургуте до 18 марта введен режим повышенной готовности. «Распоряжением Главы города утвержден состав оперативного штаба в целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения города. Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнен план действий по предупреждению и ликвидации возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Сургута. Определен перечень организаций, обеспечивающих готовность аварийно-спасательных бригад подведомственных структур к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Непогода бушует в округе второй день. Госавтоинспекция ограничила движение автобусов и грузовиков по загородным трассам. 15 марта коммунальные службы городов Югры работали в усиленном режиме. В Ханты-Мансийске из-за снежного шторма отменили занятия детей в школах.

Ветер должен стихнуть к 17 марта.