​Житель Сургутского района дважды стал жертвой мошенников, действующих от лица госструктур

66-летний житель поселка Белый Яр дважды за год стал жертвой мошенников и лишился почти полмиллиона рублей. В обоих случаях злоумышленники добивались доверия сургутянина, представляясь сотрудниками госструктур.

В конце января лже-сотрудница Министерства финансов РФ убедила пенсионера перевести «страховку» в размере 250 тысяч рублей, чтобы ему выплатили компенсацию в 850 тысяч рублей за предоставленные ему лекарства, которые оказались поддельными. Уже отдав деньги преступникам, мужчина рассказал о случившемся сыну. Вместе они обратились в полицию, где по факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Вчера данный гражданин вновь обратился в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району и сообщил, что опять стал жертвой мошенников. На этот раз звонившийся представился сотрудником Генеральной Прокуратуры РФ и сообщил, что в настоящее время уголовное дело из Сургутского района передано им для расследования. После чего ему позвонил мошенник, представившийся адвокатом из Москвы, и рассказал о положенной компенсации в размере порядка двух миллионов рублей за причиненный ущерб. Пенсионер под диктовку злоумышленника написал заявления на компенсацию и скидывал на несуществующие электронные адреса. После чего перевел преступникам сумму в размере более 175 тысяч рублей за страховку», — рассказали в пресс-службе районной полиции.

Стражи порядка возбудили второе уголовное дело. Розыск злоумышленников ведется.