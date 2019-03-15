​Сургутских активистов, пикетировавших у здания правительства Югры, принял заместитель губернатора округа

Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев провел встречу с активистами общественного движения «Сургут для детей». Главной темой обсуждения стала программа «Развитие жилищной сферы».

«Так, собравшиеся высказали свои точки зрения, вычитали документы, обменялись мнениями и предложили пути решения существующих проблем. Участники получили от такого формата взаимодействия удовлетворение и сочли его более продуктивным, чем иные публичные действия. В дальнейшем решено проводить такие встречи в режиме личного прямого диалога с заместителем губернатора, представителями департамента строительства округа и Ипотечного агентства Югры на регулярной основе не реже одного раза в месяц», — рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Один из организаторов движения Олеся Киканян в разговоре с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС кратко прокомментировала итоги встречи: «Требования отозвать иски не собираются исполнять, требования по резолюции будут выноситься на отдельные тематические встречи, то есть по ним нет решения. Участники будут бороться дальше за права детей на субсидию».

Общественники добились приема у заместителя губернатора, проведя более 29 одиночных и четыре массовых пикета. В частности, 8 марта многодетные мамы пикетировали у здания правительства Югры.

Активисты требуют восстановить семьи, исключенные из списка получателей субсидий по программе «Доступное жилье для молодых семей», прекратить судебные разбирательства и исковые производства в отношении участников программы и выплатить положенные субсидии на детей. Эти требования оформлены в резолюцию к правительству Югры. Также общественники направили обращения депутатам дум Сургута и Югры с просьбой поддержать своих избирателей в этом вопросе.

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