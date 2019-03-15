Информация о попытке поджога ТЦ «Восход» в Сургуте не подтвердилась

Вчера в сургутских пабликах в социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что некий пьяный мужчина пытался поджечь ТЦ «Восход», разлив бензин на втором этаже. Хулигана задержали охранники и передали полиции.

Однако сегодня в пресс-службе УМВД по Сургуту СИА-ПРЕСС сообщили, что информация — недостоверна: «Полицейские установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, и у одного из них из рук выпал пакет. В нем находилась бутылка, она разбилась».

Что за жидкость была в бутылке – пока не известно. Мужчина, обвиняемый в попытке поджога, пьян не был, и преступление совершать не собирался. Продолжается процессуальная проверка.