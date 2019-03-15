Улицы Сургута убирают 120 единиц техники

В городах Югры из-за непогоды коммунальные предприятия перешли на усиленный режим работы. В крупнейшем городе округа на улицы вышло 120 единиц техники.

«Коммунальным службам помогают подрядчики, их оборудование также занято в расчистке дорог. Дополнительно 10 единиц готовы вывести управляющие компании. Мы работаем вместе, чтобы не допустить транспортного коллапса в вечерние часы. Я благодарю всех за помощь в борьбе со стихией! И настоятельно рекомендую УК также уделить повышенное внимание уборке на придомовых территориях, чтобы жители не жаловались на снежные завалы во дворах», — сообщил глава Сургута Вадим Шувалов в соцсети.

В Ханты-Мансийске на очистке дорог задействовано 118 единиц различной снегоуборочной техники, в том числе, принадлежащей управляющим компаниям. Вручную расчищают снег 220 человек.

«По прогнозам метеорологов, снегопад в Ханты-Мансийске будет продолжаться еще не менее суток. Всего с начала этой зимы с улиц города вывезено около 800 тысяч кубометров снега, для сравнения за весь зимний период прошлого года было вывезено почти один миллион кубометров снега», — рассказали в пресс-службе администрации окружного центра.

В Нижневартовске город расчищают 40 машин, в микрорайонах трудится техника управляющих компаний. Также в городе проводятся противопаводковые мероприятия. «Чтобы не допустить скопления талой воды, мы открыли кюветы вдоль дорог, расчищаем ливнеприемные колодцы. В городе более 70 километров таких желобов для сбора воды», — приводят слова директора МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» Виталия Проскурякова в паблике «Официальный Нижневартовск» во «ВКонтакте».

При этом специалисты Обь-Иртышского УГМС продлили предупреждение о неблагоприятной погоде на субботу, 16 марта. Ночью скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду, днем — 18 метров. Снегопады продолжатся.