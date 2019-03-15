​Жители пяти дачных кооперативов Сургута снова сидят без света

Сегодня жильцы пяти дачных кооперативов Сургута — Рябинушка, Ветеран, Кедровый бор, Витамин и Автомобилист, снова остались без света.

Как сообщил СИА-ПРЕСС житель ПСК «Ветеран» Александр: «Электроэнергии с восьми утра нет. Авария на линии Сургутнефтегаза. Их линии в плачевном состоянии, им примерно 30 лет». Сургутянин также сообщил, что такие проблемы с подачей электроэнергии в кооперативах случаются периодически.

В диспетчерской службе СНГ корреспонденту СИА-ПРЕСС коротко ответили, что проблему должны устранять в Рябинушке, так как на их линиях все в порядке: «Аварии у меня нет на линии. В 10.00 включили линию, подали напряжение до 206 опоры, которая на балансе Сургутнефти. Дальше Рябинушка, они отвечают за это. Включили, но, видимо, потом они начали включаться, что в 11.26 произошло повторное отключение. Разговаривайте с Рябинушкой, туда звоните, у меня здесь аварийная ситуация».

В кооперативе «Рябинушка», тем временем, также утверждают, что проблем с линиями у них нет: «У нас все нормально, — ответил СИА-ПРЕСС электрик Рябинушки Вячеслав. — С Кедрового бора председатель звонил им, они сказали, что у них вторая авария и у самих нет света».