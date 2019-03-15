В Сургуте водитель автобуса № 47 нагрубил детям и выгнал их из салона

Детей, ехавших на рейсовом автобусе № 47 в Сургуте, высадил водитель. Об этом сообщает местное информагентство «К-ИНФОРМ». Судя по видеозаписям, размещенным в соцсетях, трое подростков оплатили проезд, рассчитывая проехать круг до необходимой остановки. После конечной станции кондуктор попросила молодых людей оплатить проезд во второй раз. После отказа кондуктор начала скандал, к которому позже подключился и водитель автобуса. Повысив голос, он требовал оплату проезда, в ином случае просил покинуть общественных транспорт.

Один из парней обратился с просьбой прекратить кричать, далее водитель схватил его за грудки, выдернув с сидения. После чего видео прервалось. В городском сообществе в «Вконтакте» молодые люди пояснили, что свою ошибку они признают, но вышвыривать пассажиров из автобуса считают не приемлемым.

Исходя из документов, размещенных на сайте администрации, разовый билет на одну пассажиропоездку в одном направлении на 47-м маршруте стоит 40 рублей. Соответственно, после конечной остановки пассажиры, желающие ехать дальше, должны оплатить проезд повторно.

Руководство транспортной компании «Центр», к которой относится автобус № 47, отказалось пояснить информационному агентству СИА-ПРЕСС подробности происшествия.

«Мы начали разбирательство, пока комментировать нечего. Ситуация понятна — мы не хотим ее комментировать», – заявил в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС директор «Центра» Андрей Лупеев.

Фото, видео: vk.com/kinform.