​В Сургуте задержан 19-летний иностранец с полкило «соли»

Полицейские Сургута задержали 19-летнего парня, прибывшего в город из ближнего зарубежья. Молодого человека подозревают в покушении на сбыт наркотиков.

«В рюкзаке подозреваемого полицейские обнаружили весы, изолирующую ленту и полимерный пакет с кристаллообразным веществом светлого цвета. Кроме того, по месту жительства задержанного в ходе обыска обнаружено порядка 14 граммов аналогичного вещества. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством «Соль». Общая масса составила порядка 560 граммов. Злоумышленник пояснил, что приехал в Сургут с целью заработка. Наркотик фасовал по сверткам и готовил к распространению через «тайники», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит пожизненный срок.