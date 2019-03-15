Авиарейс из Екатеринбурга в Сургут задерживается на 14 часов

Самолет авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Сургут задерживается на 14 часов из-за непогоды, бушующей в уральском регионе. Рейс должен был приземлиться в Сургуте 14 марта в 23.30, однако его прибытие ожидается только в 13.55 в пятницу, 15 марта.

В пресс-службе аэропорта Кольцово корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС пояснили, что задержка связана с поздним прибытием борта авиакомпании из Уфы, дальнейшим пунктом назначения которого и был Сургут. Самолет не смог прилететь в Екатеринбург вовремя из-за сильного снегопада.

«С пассажирами задержанного рейса работают сотрудники авиакомпании», — пояснил представитель авиагавани.

Ненастье обрушившееся на Урал регион внесло коррективы в расписание полетов нескольких аэропортов. Так, утром 15 марта Ханты-Мансийск не смог принять рейсы из Тюмени и Нижневартовска. Самолеты улетели в Ноябрьск.

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