​Владимир Богданов в Москве встречается с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) провел закрытую встречу с рядом руководителей крупных компаний — членами бюро правления РСПП. Среди приглашенных на мероприятие значится глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

Подробности разговора не уточняются. Однако ряд участников встречи рассказали РБК, что речь на ней шла о вопросах экологии, проблемах судебной и правовой защиты бизнеса, а также последствий международной повестки.

Съезд РСПП проходит с 11 по 15 марта в рамках традиционной Недели российского бизнеса. Цель его проведения — формирование предложений по актуальным направлениям взаимодействия бизнеса и государства.