​Сургутские подростки выложили в сеть видео, как водитель автобуса грубо выгоняет их из салона

В Сургуте подростки пожаловались, что водитель городского автобуса, следующего по маршруту №47, грубо и без объяснения причин высадил их из салона. Видео инцидента опубликовано в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».

«Вот так обращаются водители к пассажирам. Сургут. 25 мкр, около Росича. Маршрут 47. Три подростка ехали с остановки «Музучилище». На остановке «Поликлиника Геолог» к ним подошла кондуктор и повысив голос прокричала: «Либо платим, либо выходим», не объяснив причину. Они отказались. Далее к ним подошёл водитель. Он схватил портфель парня, затем применил грубо схватил за куртку и выдернул с сиденья. Далее продолжил оскорблять девушек и отказывался ехать дальше», — объясняется происходящее в посте к ролику.

Мнение участников группы разделились. Одни поддерживают подростка и возмущены хамским поведением водителя. Другие считают, что ездить «зайцем» не правильно. Ясность в суть конфликта попытался внести пользователь под именем Александр Григорьев: «Я так понял подросткам нужна была остановка, после конечной на росиче и кондуктор просила оплатить ещё раз проезд, так как конечная и далее новый круг у маршрута... Как то не правильно... Поправьте кто в курсе» (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

Комментарии перевозчика на момент публикации новости получить не удалось.