​В Сургуте нетрезвый мужчина пытался поджечь торговый центр

В Сургуте охранники торгового центра «Восход» пресекли попытку поджога. Нетрезвый хулиган разлил бензин на втором этаже магазина, но поджечь его не успел. Об инциденте 14 марта сообщается в городском паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».

«Мужчина в алкогольном опьянении начал поливать пол бензином, работники ТЦ не растерялись и пресекли действие пьяного поджигателя», — говорится в посте. Также утверждается, что нарушитель был доставлен в отдел полиции.

В пресс-службе УМВД города обещали ИА СИА-ПРЕСС прокомментировать произошедшее позднее.