​Администрация Сургута не знает, как решить проблему гололеда

Последние два дня жители Сургута наблюдают в городе гололед. Ежегодно горожане сталкиваются с этой проблемой, однако, как ее решить не знают даже специалисты данной области.

«За половину марта в Сургуте уже выпало 15 сантиметров снега. А месячная норма — 12. Объем осадков очень высокий, — пояснил начальник дорожного отдела дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Олег Черемисин. — Подрядчики посыпают смесью, тут же падает снег, застывает и образуется гололед. Но мы усилим работу в этой области».

Также специалист рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС, что дорожные службы работают в усиленном режиме, но из-за высокого объема осадков устранить проблему сложно. «Проблема решаема, но из-за погодных условий каждое утро заледеневают тротуары. Мы стараемся оперативно реагировать», — пояснил Черемисин.

Отметим, в Сургуте 643 тысячи квадратных метров тротуаров нуждается в очитске. Их необходимо обрабатывать пескосоляной смесью раз в шесть дней. В первую очередь обрабатывают опасные участки: подходы к пешеходным переходам и площадки автобусных остановок.