​В Сургуте курганец обокрал квартиру и расплатился похищенным с таксистом

Полицейские Сургута задержали 28-летнего курганца, подозреваемого в краже техники из квартиры. Злоумышленник проник в жилище, отжав окно. Его добычей стали ноутбук и электроинструмент на сумму порядка 26 тысяч рублей.

«Задержанный пояснил, что совершил кражу из-за финансовых проблем, но разбогатеть у него так и не получилось. Похищенное он планировал сбыть в Нефтеюганске, для этого воспользовался услугами такси, пообещав водителю рассчитаться после продажи вещей. В ломбарде ему отказали, и подозреваемый отдал ноутбук таксисту в счет оплаты проезда», — рассказали в пресс-службе УМВД города.

В данный момент все похищенное возвращено владельцу. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу. На решение суда повлияет и то, что он уже был судим за такое же преступление.