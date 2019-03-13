​Utair отказалась от Boeing 737 MАХ

Utair не планирует получать и начинать эксплуатацию Boeing 737 MАХ до завершения расследования произошедших катастроф с воздушными судами данного типа. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В парке Utair нет Boeing 737 MАХ. Utair ждет результатов расследования и не планирует получать Boeing 737 MАХ, пока не получит 100-процентную гарантию его безопасности от производителя», — сказали в пресс-службе.

Планы по покупке перевозчиком 30 Boeing 737 MАХ были озвучены весной прошлого года. Первые два воздушных судна должны были поступить в апреле 2019-го. «Ведомости» называли сделку крупнейшим разовым заказом российской авиакомпании на такие самолеты. По подсчетам издания, Boeing 737 MAX могли обойтись Utairв 1,76 миллиарда долларов. Лизинговые контракты на 2019-2020 годы были одобрены наблюдательным советом авиакомпании.

Стоит отметить, что 13 марта Bloomberg сообщил о том, что ряд авиакомпаний мира может отказаться от покупки самолетов Boeing 737 MAX в пользу моделей Airbus. Однако «Уральские авиалинии» планируют завершить сделку по покупке 14 Boeing 737 Max 8. «Планы как были, так и остаются в силе. Отказываться от покупки не планируется», - сказали в пресс-службе компании ТАСС.

Ранее стало известно, что эксплуатацию лайнеров приостановила S7 — единственная российская авиакомпания, в парке которой есть Boeing 737 MАХ. Также ждут завершения расследования причин авиакатастроф с такими самолетами десятки перевозчиков во всем мире.

По мнению генерального директора Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергея Мельниченко но приостановить полеты стоило бы самому производителю. «Сегодня все авиакомпании следят за расследованием двух очень похожих катастроф. Ни одна из них не хочет попадать в список компаний, в которых были катастрофы. Это прямой удар по имиджу. Но, я считаю, что именно Boeing должен был запретить полеты до выяснения причин еще после первой катастрофы в Индонезии. Этого не было сделано, произошла вторая катастрофа», — высказывал он свое мнение в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Первая авиакатастрофа Boeing 737 MAX 8 произошла в конце октября 2018 года. Самолет авиакомпании Lion Air упал в Яванское море, погибли 189 человек. 10 марта разбился лайнер Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Вторая трагедия унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.