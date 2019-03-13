​Сургутянина обвиняют в изготовлении и распространении порнографии

31-летний безработный житель Сургута стал фигурантом уголовного дела из-за незаконного изготовления оборота порнографических материалов.

«Мужчина размещал в своем аккаунте в одной из социальных сетей видеоматериалы, содержащие признаки порнографической продукции, предоставив тем самым возможность неопределенному кругу лиц смотреть и копировать видео. Согласно данным справки об экспертном исследовании видеофайлы относятся к категории порнографического характера», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Сургутянину грозит до шести лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.