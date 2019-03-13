В Сургуте упавшая с крыши глыба льда пробила крыльцо магазина, ударила автомобиль и травмировала прохожего

В Сургуте продолжается падение снега и льда с крыш домов. На улице Профсоюзов, 18 глыба льда упала на человека. Пострадавшему понадобилась помощь медиков, сообщается в паблике «LIFE86 | Сургут» во «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что полицейские оцепили место происшествия, чтобы больше никто из прохожих не пострадал.

«Глыба льда упала на машину, отскочила и ударила прохожего по плечу. Пострадавшего для осмотра увезли в травмцентр», — рассказали в ведомстве.

В паблике «К-Информ» очевидец происшествия уточняет, что эта же глыба пробила крыльцо магазина.



Фото: vk.com/kinform

За последние дни произошло несколько подобных инцидентов. Глыбы льда падали на автомобили в Сургуте и Ханты-Мансийске. Также из-за схода снега пострадал прохожий в Лангепасе. Следователи уже начали проверку по поводу этого происшествия, а также напомнили коммунальщикам об уголовной ответственности за халатное отношении к очистке крыш от снега, сосулек и льда.



Падение снега на автомобиль в Ханты-Мансийске, фото: vk.com/kinform

Стоит отметить, что замдиректора департамента горхозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев объявил о начале месячника по очистке крыш еще в феврале. «Если сургутяне станут свидетелями недобросовестной работы обслуживающей компании, у них есть возможность обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 21-45-40, либо оставить обращение на портале «Твой Сургут», - говорил чиновник.