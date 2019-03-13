В Сургуте собираются за 20 млн рублей отремонтировать одно из зданий городской администрации

В Сургуте могут отремонтировать административное здание на улице Маяковского, 15, где сейчас располагается управление по природопользованию и экологии. Вопрос реконструкции собираются обсудить на ближайшем заседании комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу городской думы.

Сейчас здание находится в аварийном состоянии, сообщили СИА-ПРЕСС в отделе по работе со СМИ администрации Сургута:

«В этом году решили обратиться в думу за средствами для вывода здания из аварийного состояния. Проектная документация готова. Достоверность сметной стоимости подтверждена заключением госэкспертизы».

Предварительная стоимость всех ремонта – 20,5 миллионов рублей. Сроки работ станут известны после того, как дума города вынесет соответствующее решение.

Напоминаем, что сейчас в этом здании располагаются Городские тепловые сети. А до 2014 года там находился департамент городского хозяйства. Но потом его переселили из-за аварийного состояния объекта. Новым местом работы подразделения администрации города стало здание на Гагарина, 11, за аренду которого из сургутского бюджета выделяют 70 миллионов рублей в год.