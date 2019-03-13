В Сургуте на машину упала глыба снега

В Сургуте на проспекте Комсомольском 36\2 на машину с крыши дома упала глыба снега. Об этом сообщают местные группы в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, у машины повреждено лобовое стекло, крыша и капот.

В пресс-службе СУ СКР по Югре напомнили об уголовной ответственности за травмирование людей при сходе снега, льда и падения сосулек с крыш

«В 2017 году в Урае с крыши многоквартирного дома на женщину, сидевшую на скамейке рядом с подъездом, упал снег и наледь. Горожанка получила сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины головы. Следователи установили, что происшествие случилось в связи с несвоевременной организацией работ по очистке крыши от снега, наледи и сосулек, которые управляющая компания должна была своевременно проводить в рамках заключенного с жильцами дома договора. К уголовной ответственности привлечен мастер управляющей компании», — рассказали в ведомстве.

Пока же коммунальщики готовятся к уборкам крыш, жителям округа рекомендуют не подходить близко к стенам зданий, обходить водостоки, а в случае схода снега или льда, как можно быстрее прижаться к стене и укрыться под козырьком здания.