​Мужчина, найденный на лавке в Сургуте, умер от остановки сердца

Вскрытие показало, что мужчина, найденный на лавке в Сургуте, умер от сердечного приступа. Об этом информационному агентству СИА-ПРЕСС рассказала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета по Югре Алина Никифорова.

«Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти мужчины — это остановка сердца. Чтобы установить причины проводится проверка», — пояснила корреспонденту СИА-ПРЕСС представитель СК.

По информации источника информационного агентства из правоохранительных органов, остановку сердца могли спровоцировать наркотические вещества.

Ранее портал siapress.ru сообщал, что 11 марта вечером в Сургуте перед подъездом жилого дома, расположенного на улице Островского, на лавке был обнаружен труп. Представители Следственного комитета заявили, что следов насилия на теле мертвого мужчины не было обнаружено.

Накануне выяснилось, что к подъезду труп привезли на машине. Об этом свидетельствует видео агентства «К-Информ». Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию.

Фото: vk.com/kinform.