​С месторождения под Сургутом украли более девяти тонн лома

В Сургутском районе задержан 60-летний мужчина, которого подозревают в краже более девяти тонн лома с месторождения. О преступлении в дежурную часть сообщили сотрудники службы безопасности нефтяной компании.

«Полицейскими было установлено, что 60-летний водитель подрядной организации на своей автомашине пытался провести украденный лом на сумму более 38 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что совершил кражу из-за финансовых трудностей», — рассказали в пресс-службе районной полиции.

За кражу подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.