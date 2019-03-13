Администрация Сургута судится с бывшим депутатом городской думы из-за пяти тысяч рублей

Сургутская администрация подала иск против бывшего депутата городской думы Сергея Рябова с требованием выплатить 5 598 рублей. Документ размещен на сайте Арбитражного суда Югры. Согласно иску, администрация Сургута требует взыскать неосновательное обогащение за использование земельного участка в микрорайоне № 41 под коттеджную застройку. По словам Сергея Рябова, никакой проблема нет.

«Никакого подтекста здесь нет, вопрос чисто технический. Думаю, ситуация скоро разрешится», – сообщил бывший депутат городской думы в разговоре корреспонденту СИА-ПРЕС.

Редакция отправила в городскую администрацию официальный запрос с просьбой разъяснить суть претензий чиновников к бывшему депутату.

Напомним, Сергей Рябов был депутатом городской думы пятого созыва и многими наблюдателями считался одним из самых активных ее участников. В 2016 году он не прошел через праймериз «Единой России» и заявился самовыдвиженцем на осенние выборы, которые проиграл.