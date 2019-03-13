​В Сургуте торговая компания задолжала сотрудникам более двух миллионов рублей

В Сургуте ООО «ТехноТрейд», специализирующее на оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, не рассчиталась по зарплатам с сотрудникам. Задолженность выявлена Государственная инспекция труда в Югре.

«Общая сумма выявленной задолженности по заработной плате составляет 2 миллиона 307 тысяч рублей. Указанная задолженность образовалась за месяц невыплаты заработной платы перед 20 работниками организации. Причиной невыплаты заработной платы явидась дебиторская задолженность. По окончанию проверки директору организации выдано обязательное к исполнению предписание о погашении задолженности по заработной плате в срок до 4 апреля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, по данным на 7 марта долги по зарплатам в Югре выросли до 38 миллионов рублей.