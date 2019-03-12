​Сургутянам предложили рассказать о точках продажи наркотиков

В Сургуте стартовала всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», которая продлится до 22 марта. В рамках мероприятия каждый горожанин может принять участие в борьбе с распространениям наркотиков, уверенные в городской полиции.

«Уважаемые сургутяне! Если вы располагаете информацией о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, а также о лицах, распространяющих наркотики, сообщите об этом по «телефону доверия» УМВД России по ХМАО – Югре 8 (3467) 398-300 (круглосуточно), а также 102, 02, 280-111», — призвали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что главная задача акции — привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, формирования негативного отношения к употреблению психоактивных веществ.