​Названы самые крупные долги сургутян за коммуналку

Более 1,3 млн рублей составляет долг за ЖКУ по одной из квартир Сургута, рассказали СИА-ПРЕСС в администрации города. Задолженность в более чем 1,31 млн рублей перед УК «Уют» образовалась у одного из жильцов дома на Мира, 30.

На втором месте собственник квартиры на 50 лет ВЛКСМ, 4/1. Опять же в УК «Уют» он не «донес» более 1,06 млн рублей.

На третьем — житель дома № 44 на Комсомольском проспекте. Его задолженность перед УК ДЕЗ ВЖР составляет свыше 949 тысяч рублей.

На четвертом и пятом месте собственники квартир в домах, обслуживаемых УК «Сервис-3»: 50 лет ВЛКСМ, 4, и Свободы, 2. Первый задолжал свыше 903 тысяч рублей, а второй — более 844 тысяч.

При этом наибольшие задолженности за ЖКУ в целом по сумме у жильцов домов, обслуживаемых УК ДЕЗ ВЖР — свыше 246 млн рублей, УК ДЕЗ ЦЖР (более 280 млн) и УК «Сервис-3» (более 208 млн).

«Наибольшее количество должников приходится на управляющие компании, в управлении которых находится наибольшее количество многоквартирных домов», — отмечают специалисты ДГХ.

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