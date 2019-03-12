​Специалисты Городских теплосетей рассказали, почему в Сургуте выросла плата за отопление

Специалисты предприятия «Городские тепловые сети» ответили на жалобы сургутян в соцсетях о возросших в феврале ценах на отопление. Заместитель директора по реализации ГТС Виталий Горобец заявил, что тарифы на услугу остались прежними. На ценах сказалось повышение НДС на два процента, введенное в России с 1 января 2019 года. Поэтому итоговая стоимость услуг, представленная в расчетках жителей Сургута, также увеличилась на два процента.

Эксперт отметил, что сумма за отопление в феврале была выше, чем в январе и декабре, так как этот месяц был самым холодным.

«Мы выставляем счет за обслуживание дома не в период с 1 по 31 число отсчетного месяца, а, например, с 23 января по 22 февраля. И февральский период был самым холодным. В промежутке за январь средняя температура была -17°С, а за февраль — -22,6°, — пояснил корреспонденту СИА-ПРЕСС Виталий Горобец. — Для нашего объема теплоэнергии каждый градус снижения температуры означает, примерно, плюс три процента к сумме за услуги отопления».

Подробнее о ценах на отопление читайте скоро в интервью с замдиректора «ГТС».