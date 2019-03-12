Мужчину, найденного мертвым на лавке в Сургуте, привезли туда на внедорожнике

Мертвого мужчину, обнаруженного вечером 11 марта перед подъездом жилого дома на улице Островского в Сургуте, привезли туда на машине. Соответствующая запись с камер видеонаблюдения появилась в городских социальных сетях. На ней видно, как зеленый внедорожник подъезжает к подъезду дома, стоит несколько минут, в течение которых несколько человек что-то выгружают из машины, затем садятся в автомобиль и уезжают. После этого на лавке рядом с подъездом оказывается человек. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего. Очевидцев просят обратиться в полицию.

Ранее появилась информация, что на теле мужчины не было обнаружено следов насилия.