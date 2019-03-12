Следов насилия на теле мертвого мужчины, найденного на лавке в Сургуте, не обнаружено

У мужчины, найденного в Сургуте мертвым, не обнаружено телесных повреждений. Об этом информационному агентству СИА-ПРЕСС рассказала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета по Югре Алина Никифорова. Она пояснила, что точную причину смерти установят судмедэксперты сегодня после вскрытия, добавив, что следов насильственной смерти не обнаружено.

Специалист отметила, что личность молодого человека установлена. «Мужчина, найденный накануне вечером, — сургутянин 1992 года рождения», — пояснила представитель СК корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Ранее портал siapress.ru сообщал, что вчера около 9 часов вечера перед подъездом жилого дома по улице Островского, 2 в Сургуте на лавочке был обнаружен труп.