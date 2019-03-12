​Сургутянам предложили выбрать слоган к юбилею города

Глава Сургута Вадим Шувалов предложил своим подписчикам в социальной сети «ВКонтакте» выбрать слоган к юбилею города. Всего составлено четыре варианта: «Сургут — мечтаем и воплощаем!», «Сургут — город тёплых сердец», «Сургут многогранный!» и «Сургут — Молодой. Динамичный. Твой».

«Друзья, предлагаю проголосовать за слоган к юбилею Сургута. Подойдите к этому ответственно: выбранный большинством, он будет сопровождать все праздничные мероприятия в честь 425-летия нашего города. Вы можете предложить и свой вариант слогана — лаконичный (не более четырёх слов) и содержательный. Идеи принимаю в комментариях!», — отметил Шувалов.

На данный момент на обеих страницах главы города лидирует вариант «Сургут — город тёплых сердец». Традиционно, нашлись подписчики, которые раскритиковали все четыре слогана и предложили пригласить к их разработке креативных студентов или профессионалов, чтобы они были «не такими тухлыми». Впрочем, есть и те, кто понял посыл градоначальника правильно и начал предлагать свои варианты разной степени позитивности. Среди них: «Сургут — мой временный дом» или «Сургут — история, стабильность, перспектива».

Как долго продлятся голосование и прием вариантов слогана от горожан, не уточняется.