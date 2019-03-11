​В Сургуте на лавочке перед подъездом обнаружили труп

Сегодня вечером в Сургуте перед подъездом жилого дома, расположенного на улице Островского, 2 был обнаружен труп. Тело погибшего найдено на лавочке. Сообщение о происшествии появилось в городском сообществе «К-Информ» около 9 часов вечера.

Судя по фотографии, размещенной в социальной сети, мужчину обнаружили в сидячем положении.

Сейчас сотрудники правопорядка устанавливает личность погибшего и обстоятельства смерти.

Комментировать случившееся специалисты экстренных служб в телефонном разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС отказались.