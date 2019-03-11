​В жилом доме Сургута загорелся электрощиток

В жилом доме Сургута по адресу Югорская 5\2 в одном из подъездов загорелся электрощиток на седьмом этаже.

По данным местного сообщества К-информ, спасатели эвакуировали жильцов. Женщин и детей, которые оказались на улице в легкой одежде рассадили в патрульные машины. Позже жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

Напомним, на сегодняшний день это уже второй пожар в Сургуте. Первый произошел в 11 утра на улице Пушкина 8\3. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Спасателям пришлось эвакуировать людей с пятого этажа при помощи автолестницы.