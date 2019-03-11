Родители школьников в Сургуте жалуются на опасный пешеходный переход

В начале 2019 года недалеко от сургутской школы № 20, расположенной в районе ж/д вокзала, демонтировали знак «Пешеходный переход». Родители учеников считают, что «зебра» перестала быть безопасной для пешеходов, и просят администрацию города вернуть знак. Специалисты департамента городского хозяйства отказывают сургутянам.

«Выхода из школы два: один ведет во дворы, другой на дорогу. Основная масса детей выходит с территории школы именно через эту дорогу. Раньше водители, ориентируясь на знак «Пешеходный переход» пропускали детей, а теперь делают это неохотно — не притормаживают, а то и вовсе выходят из машин и начинают ругаться, — пояснила корреспонденту СИА-ПРЕСС горожанка Рената Нефедова.

Машин там ездит много, и, вероятно, это может привести к трагедии. Родители звонили в ГАИ, отправляли запросы в администрацию — все тщетно».

Обеспокоенные родители обратились с проблемой на портал «Твой Сургут». Отвечая на вопрос сургутян, начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Алексей Кононенко пояснил, что знак, расположенный по улице Мечникова, был демонтирован в соответствии с требованиями комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Югры, а взамен был установлен знак «Дети» и искусственные неровности.

«Данный внутриквартальный проезд проходит по территории жилой зоны, въезды на которую обозначены дорожными знаками «Жилая зона». В соответствии с требованиями правил дорожного движения пешеходы имеют преимущество в движении по территории жилой зоны и могут переходить дорогу в любом удобном для них месте. Наличие обозначенного пешеходного перехода не только ограничивало права пешеходов, нарушая требования ПДД, но и вводило в заблуждение водителей, разрешая им пропускать пешеходов, имеющих преимущество в движении по всей территории жилой зоны, только в одном месте», — заявил Коненко в ответе на портале «Твой Сургут».

Директор школы № 20 Нина Бауэр отметила, что в начале 2019 года проблема стояла остро, и в администрацию школы поступали жалобы от родителей.

«Мы провели с детьми дополнительные внеплановые инструктажи о поведении на дороге. За последний месяц и сами водители на этом участке стали более дисциплинированными, пропускают пешеходов, — отметила директор в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС. — Насколько часто автовладельцы нарушают сказать не могу, но родители в последнее время перестали обращаться».

Руководитель образовательного учреждения пояснила, что дирекция также обращалась в департамент городского хозяйства и ГИБДД. «Если жалобы родителей и учеников возобновятся, я повторю попытки обратить внимание на проблему», — дополнила корреспонденту СИА-ПРЕСС Нина Бауэр.

Напомним, только за прошедшие выходные в Сургуте сбили двоих детей. 9 марта ребенок пострадал на перекрестке Каролинского-Университетская. 10 марта на улице Университетской на пешеходном переходе машина сбила 13-летнего мальчика. В обоих случаях дети перебегали дорогу на красный сигнал светофора.