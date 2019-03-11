​Недострой возле парка Энергетиков в Сургуте может простоять нетронутым еще три года

Недостроенное здание возле парка Энергетиков на пересечении улиц Энергетиков-Свободы может простоять нетронутым еще три года. Такой вывод можно сделать из ответа на жалобу сургутянки, который дал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин.

Чиновник отметил, что недострой, в котором должен был расположиться магазин с кафе, находится в собственности у ООО «Югорская промышленная корпорация». В прошлом году у компании закончился срок действия договора аренды земельного участка, но через суд корпорация добилась его продления до 21 ноября 2021 года.

«В настоящее время застройщиком проводится корректировка проектной документации с учетом действующих градостроительных регламентов. Заявление о продлении (выдаче нового) разрешения на строительство объекта в адрес ДАиГ не поступало», — пишет Валгушкин.

Снести здание, передать его в другие руки, или принять другое решение, администрация может только после окончания срока действия договора аренды. Таким образом вполне вероятно, что еще три года на площадке так и не начнутся строительные работы.

Кстати, после жалобы горожанки чиновники осмотрели ограждение вокруг недостроя, выявили нарушения и планируют оштрафовать собственника за нарушение правил благоустройства.

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