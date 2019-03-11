​Врачи сургутской больницы опровергли информацию о смерти женщины от свиного гриппа

Врачи Сургутской окружной клинической больницы во второй раз за день опровергают информацию о смерти от свиного гриппа в их учреждении. Новостной проект Mash утверждает, что в Сургуте умерла 49-летняя пациентка. «Женщину госпитализировали с острой инфекцией дыхательных путей, а через семь дней ее не стало», — заявляет источник.

По словам представителя пресс-службы и врачей СОКБ, с начала 2019 года в инфекционном отделении не было зарегистрировано ни одного летального исхода. «От свиного гриппа у нас никто не умирал», — пояснили специалисты корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Напомним, накануне в Сети распространялась информация о том, что на прошлой неделе в Сургуте скончался мужчина от свиного гриппа, но новость оказалось фейком.