​В Сургуте произошел пожар в жилом доме. Людей с пятого этажа эвакуировали с помощью автолестницы

В понедельник, 11 марта, на улице Пушкина 8/3 в Сургуте произошел пожар в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета.

«На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось задымление в одном из подъездов. Руководителем тушения пожара была организована ликвидация возгорания и эвакуация людей. С помощью автолестницы из здания эвакуировано девять человек, в том числе трое детей. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в 14.40, к 14.51 открытое горение в квартире было ликвидировано. Сейчас ведется проливка конструкций. Причину происшествия устанавливают органы дознания.

Очевидцы утверждают, что в квартире, где произошел пожар, проживает одинокая бабушка-инвалид. Пожарным удалось вовремя эвакуировать женщину. По словам жительницы дома, пожарные работали очень быстро и слажено, благодаря чему удалось избежать жертв.