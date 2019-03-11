Сургутянки провели 13 одиночных пикетов и добились встречи с правительством

Сегодня представительницы Сургута провели одиночные пикеты на пороге думы города с требованием поддержки своих горожан. Все они являются участниками программы «Доступное жилье молодым».

«Мы призываем слуг народа потребовать от Правительства ХМАО исполнения своих обязательств по резолюции от 03.03.2019г.», – заявляют участники пикета.

По их словам, в Сургуте было проведено 13 одиночных пикетов и один массовый, на котором присутствовало около 130 человек. Кроме того, пикеты проходили и в других городах Югры.

«У программы «Улучшение жилищных условий населения ХМАО» есть пять насущных и масштабных проблем. Скоро будет конференция с правительством, инициированная Сургутом. Сейчас участники движения стараются по максимуму озвучить требования и свои проблемы, не возлагая надежд на решение проблем на самой конференции, – рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС один из организаторов движения «Сургут для детей» Олеся Киканян. – Сейчас 36-летних не исключают из программы, но не понятно на каком основании. Встает вопрос о легитимности исключения участников до этого года. Эффект от публичного выражения мнения участниками программы все-таки есть. Но эффект не означает, что это решение».

Напомним, многодетные матери Сургута 8 марта устроили одиночные пикеты на пороге Правительства Югры.