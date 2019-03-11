​Сургутянин Илья Турбаев выиграл золото в кубке Карелии по сноукайтингу

Сургутянин Илья Турбаев занял первое место в кубке Карелии по сноукайтингу. В тоже время прошел чемпионат России, где молодой спортсмен в дисциплине курс-рейс лыжи занял второе место среди юниоров и третье место в общем зачете.

Всего в соответствующей дисциплине приняли участие более 40 участников, среди которых мастера спорта России международного класса.

«Я гоняюсь в общем зачёте, несмотря на свой возраст. Выиграть мужчин, которым за 30 лет трудно (смеется). Сейчас я работаю над своей физической подготовкой и уже делаю успехи. Надеюсь скоро все получится. Я единственный, кто смог в 16 лет занять призовое место в общем зачёте, такого раньше не было», – рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС Илья Турбаев.