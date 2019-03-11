​Михаил Ющенко начал руководить управлением физической культуры и спорта Сургута

Начальник управления физической культуры и спорта администрации Сургута Михаил Ющенко 11 марта приступил к новым обязанностям.

«Михаил Ющенко с 24-х лет руководил спортивными школами. Начал трудовую деятельность в 1985 году, сразу после армии, в спортивной детско-юношеской школе в качестве тренера, уже в 89-м стал директором учреждения. В 2005 году был приглашен в спорткомитет Сургута заместителем председателя и проработал в данном структурном подразделении администрации города 12 лет», — напомнили в пресс-службе мэрии.

Ющенко назначен на должность руководителя управления по итогам конкурсного отбора. Всего в конкурсе участвовали 16 человек из разных регионов России. Ранее управлением руководил Шамиль Лукманов. Последний сложил полномочия в конце декабря 2018 года.