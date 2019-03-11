В Сургуте снесли детские площадки, а теперь пытаются их вернуть

В Сургуте собираются изменить принципы установки детских площадок в городских дворах. Соответствующие нововведения должны коснуться тех придомовых территорий, в которых прошло благоустройство по программе «Комфортная городская среда». Конкретные меры будут обсуждать на ближайшем заседании комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу сургутской думы.

«Тему подняли еще в декабре, когда выяснилось, что некоторые детские площадки во дворах, благоустроенных по программе «Комфортная городская среда», по мере эксплуатации пришли в состояние несоответствующее требованиям безопасности и их необходимо демонтировать. Проблема в том, что сейчас в Сургуте нет механизма, который бы позволил вернуть детскую площадку во двор уже после завершения программы. Сложностей добавляет то, что финансирование благоустройства осуществлялось на долевых началах с участием жильцов домов. Получается, что жители остаются без детской площадки», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в городской думе.

В марте чиновники сургутской администрации должны представить депутатам конкретные механизмы, который бы позволили устанавливать новые детские площадки во дворах, уже прошедших через программу «Комфортная городская среда».