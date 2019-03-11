​Следователи начали проверку из-за вынужденной посадки самолета, летевшего из Сургута в Пхукет

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку из-за вынужденной посадки лайнера, летевшего из Сургута в Пхукет, в аэропорту Красноярска.

Самолет сел в Емельяново около пяти утра 11 марта. «По предварительным данным, воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Емельяново Красноярского края в связи с отказом гидросистемы, полет выполнялся на одном генераторе. Посадка осуществлена благополучно, никто из 294 пассажиров и 10 членов экипажа не пострадали, воздушное судно не повреждено», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия следователи опросили членов экипажа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщил агентству представитель аэропорта, решение о посадке в Емельяново принял командир воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры Boeing авиакомпании PegasFly были размещены в авиагавани. В 15.30 по местному времени они отправились на курорт резервным бортом.