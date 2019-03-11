​Самолет, летевший из Сургута в Пхукет, экстренно сел в Красноярске из-за технических проблем

В аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку Boeing, летевший из Сургута в Пхукет. У лайнера отказала энергосистема, полет выполнялся лишь с одним работающим генератором. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта «Емельяново».

«Командир Boeing-767 Сургут-Пхукет минувшей ночью связался с диспетчерами и доложил об отказе энергосистемы. Было решено экстренно прервать полет и посадить самолет в ближайшем аэропорту. Краснодарский «Емельяново» дал «добро», и самолет удалось посадить без повреждений. Никто не пострадал», - цитирует собеседника агентство.

По данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, самолет авиакомпании PegasFly из Сургута сел 11 марта в 05.20 по местному времени (01.20 мск). Вылет запланирован в Пхукет на 15.00 (11.00 мск). За пассажирами уже прибыл резервный борт, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе «Емельяново».