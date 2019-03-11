​Привилегированные акции Сургутнефтегаза названы самым доходным вложением этого года

Привилегированные акции Сургутнефтегаза способны принести 18 процентов доходности в течение года. С этим показателем ценные бумаги стали самым выгодным вложением на фондовом рынке в 2019-м. К такому выводу пришли аналитики «БКС Экспресс», сравнив наиболее ликвидные акции на российском рынке с точки зрения дивидендной доходности, пишет РБК.

Кроме того, считают эксперты, привилегированные акции компании можно использовать в качестве инструмента для страхования валютных рисков.

Также «БКС Экспресс» включили в рейтинг самых выходных вложений акции «Башнефти», ЛСР, «Татнефти» и АЛРОСА.