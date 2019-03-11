​В Сургуте осуждены три разбойника

В Сургуте вступил в силу приговор в отношении трех мужчин, признанных виновных в разбое. Каждый осужденный проведет девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Абдулмажид Закавов, Нариман Мурзабеков и Артур Магомедов в одном из районов города решили быстро обогатиться за чужой счет. «Под вымышленным предлогом спровоцировали конфликт с жителем города. Осознавая свое явное численное и физическое превосходство, причинили потерпевшему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, после чего открыто похитили у него имущество на сумму более 22 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Мужчины пытались обжаловать приговор, однако апелляционной инстанцией жалобы стороны защиты на приговор суда оставлены без удовлетворения, а приговор без изменения.