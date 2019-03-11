​За праздничные выходные на дорогах Югры пострадали 18 человек

В Югре с 8 по 10 марта зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек, среди которых четверо детей.

Так, на улице Университетская в Сургуте днем 10 марта на регулируемом пешеходном переходе 34-летний водитель на Nissan Murano сбил 14-летнего подростка, который перебегал дорогу на «красный». Юноша получил телесные повреждения, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Кроме того, на длинных выходных водители округа 5 892 раза нарушили правила дорожного движения. 58 автомобилистов задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 31 – за отказ от медицинского освидетельствования и восемь – за повторное управление в состоянии опьянения.