В Сургуте на улице Университетской опять сбили ребенка

Сегодня примерно в 13:00 на улице Университетской на пешеходном переходе сбили ребенка. Об этом сообщила подписчица сургутского паблика К-Информ.

Мальчику примерно 13 лет, по словам очевидцев, он перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Проезжавшая машина не успела затормозить и сбила его.

"Мы ехали сзади машины которая сбила мальчика. Выбежал резко на красный, прям в машину. Живой. Мальчику 13 лет. Сломана ключица, возможно есть еще переломы. Периодически терял сознание. Скорая увезла", - рассказывает сургутянка Юлия.

В дежурной части ГИБДД Сургута СИА-ПРЕСС рассказали, что мальчика увезли в сургутскую травматологию. Сейчас его осматривают врачи.

Напоминаем, что вчера, 9 марта, на перекрестке Каролинского-Университетская также был сбит ребенок, который перебегал дорогу на красный.