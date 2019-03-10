Сегодня в Сургуте пройдут народные гулянья, посвященные Масленице

Сегодня, 10 марта, на территории Сургута состоятся городские мероприятия в рамках народного гуляния «Масленица».
На портале администрации Сургута представлено следующее расписание:
- с 12.00 до 16.00 часов на площади перед Театром Сургутского государственного университета (пр. Ленина,1) состоится народное гуляние «Масленица – затейница»;
- с 12.00 до 16.00 часов на территории Городского парка культуры и отдыха (пр. Набережный) состоится городское мероприятие «Широкая Масленица».
Главной площадкой проведения праздника станет площадь перед Театром СурГУ.
Гостей ожидают: квест-игра «Поиск пропавших блинов», конкурсно-игровая программа «Сказки Маслёнка», костюмированный конкурс «Сударушка - Весна», театрализованное представление «Масленицу играем - сургутян поздравляем», взятие снежной крепости, покорение масленичного столба и многое другое.